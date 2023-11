Soome sulgeb idapiiril neli piiripunkti ja varjupaigataotluste vastuvõtt koondatakse kahte punkti

Siseminister Mari Rantanen täpsustas, et Soome sulgeb kuni veebruarini täielikult Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirala piiripunktid. Need sulguvad ööl vastu laupäeva igasugusele liiklusele. Praeguse otsuse järgi jäävad need suletuks 18. veebruarini, vahendab Helsingin Sanomat.

Lisaks sellele koondatakse varjupaigataotluste vastuvõtmine Salla ja Vartiuse piiripunktidesse. Teistes avatuks jäävates piiripunktides ei saa varjupaigataotlust esitada.

Viimastel päevadel on Venemaalt Soome idapiirile tulnud varasemast rohkem varjupaigataotlejaid, sest Venemaa võimud lasevad piirile isikuid, kellel ei ole vajalikke riiki sisenemise dokumente.

Soome valitsuse teate järgi on olemas viiteid sellele, et võõrriigi võimudel või teistel tegijatel on olnud oma osa piiri ebaseaduslikult ületanud isikute Soome saabumisele kaasaaitamises.

Rantaneni ja Orpo sõnul on Soome valmis tegema ka uusi otsuseid, kui praegustest ei piisa. Otsused võidakse ka tühistada, kui olukord rahuneb.

Orpo nimetas otsuseid jõulisteks ja erakorralisteks.

„Tahame, et see nähtus lõpeks ja me saaksime jätkata piiriliiklusega nagu seni,“ ütles Orpo.