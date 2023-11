Kallas (Reformierakond) rääkis Delfile valitsuse pressikonverentsi järel, et neil on valitsuses tehtud kokkulepped, mis puudutavad riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat (RES). Ta ütles, et nõustub Lauri Läänemetsaga (SDE), kes viitas, et strateegia puhul saab teha muudatusi. „Kõik need numbrid, mis seal on, ei ole tõesti kivisse raiutud.“ Küll toonitas Kallas, et arutelu koht pole praegu. „Kuu aega peale riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia vastuvõtmist valitsuse poolt. See on siis, kui kevadel ja suvel ettevalmistused käivad.“ Ta peab silmas, et siis on juba arutelu all ka 2025. aasta eelarve koostamine.