Eestis valmistatakse seeneniidistikust keskkonnasäästlikku mööblit ja ehitusmaterjali

Kuidas seeneniidistikku toodetakse? Metsas seenel käies korjame kaasa seene viljakehad, mis toetuvad seeneniidistikule ehk mütseelile, mis võib tegelikult elada maapõues ka aastasadu viljakehi tekitamata. Myceen tõi seeneniidistiku laboritingimustesse, kus on võimalik pisikesest koetükist kasvatada kiiresti seeneniiti, millele saab anda saepuru, hakke, tekstiili, vanapaberi, põhu või mõne muu jääkproduktiga sidudes soovitud kuju. Saadud toode on tahke, pilkupüüdev, loodushoidlik, suurepäraste akustiliste ja soojustusomadustega ning tulekindel.

„Põhimõtteliselt väärindame me teiste tööstuste jääke ja muudame need energiatõhusa tootmise käigus jätkusuutlikeks toodeteks. Alustasime seenematerjalidest disaintoodete kasvatamisega, aga praegu arendame ehitusmaterjale ja oma tootmisprotsesse, et skaleerida kogu tegevust ning muuta tooted kättesaadavaks võimalikult paljude jaoks,“ avab põneva ettevõtmise tausta Myceeni üks asutaja, disainer Siim Karro.

Mida suuremaks, seda positiivsem mõju kliimale

„Myceeni puhul on kasvamine mitmes mõttes väga oluline. Ma ei tea just palju teisi tööstusi, kes saaksid öelda, et mida suuremaks nad kasvavad, seda suurem on ka nende positiivne mõju kliimale. Meie saame, sest seenematerjalide tootmine seob rohkem süsinikku, kui kogu tootmisprotsess eraldab,“ selgitab ta. Uudsel seenematerjalil on potentsiaal asendada probleemseid materjale ehitus-, mööbli- ja transpordisektoris, sest pärast kasutustsükli lõppu ei kujuta see loodusele ohtu ning laguneb loomulikul viisil.