VAATA või KUULA | Eestis tehakse uudset uriinipidamatuse Bulkamidi ravi, mis sobib hästi ka sünnitusjärgse stress-tüüpi uriinipidamatuse korral

Raseduse ajal esineb uriinipidamatust 30–60 protsendil naistest, sünnitusjärgselt 9–35 protsendil. Mõni aeg tagasi Eestis läbi viidud küsitluse alusel on oma elu jooksul uriinipidamatust kogenud 54 protsenti naistest. Eaga pidamatuse esinemissagedus kasvab – kõige vähem on pidamatust 18–34-aastastel naistel ja alates 55. eluaastast esineb uriinipidamatust juba 60 protsendil naistest.

„Näeme oma igapäevatöös pidevalt, et pidamatus põhjustab sotsiaalseid ja hügieenilisi probleeme. Naiste elukvaliteet on tõsiselt häiritud – nad häbenevad oma probleemiga kaasnevat uriinilõhna ja selle levimist, väldivad teatri- ja kontserdikülastusi, loobuvad reisimisest ning muudest harrastustest. Võimatu on spordiga tegeleda. Kohutavalt ebamugav on see „WC-st WC-ni“ elu. Meeleolu langeb ja kaob elurõõm, naised sulguvad enesesse ega suhtle enam,“ tõdeb arst. Ta toob välja, et uriinipidamatusega võivad sageneda ka infektsioonid.