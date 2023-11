VIDEO ja BLOGI | Kallas: õpetajate palgatüli ei lahenda streigiga või meedia vahendusel. Peame maha istuma ja arutama

Sellel nädalal on ministrid arutlenud õpetajate pikaajalisema palgatõusu üle – õpetajad on oma meelsust hoiatusstreigiga juba näidanud. Haridusminister Kallas ütles, et tal pole oma valdkonnas vajalikku lisaraha, ent rahandusminister Mart Võrklaeva sõnutsi on olukord teistsugune. Kallas lisas, et plaanib neljapäeval valitsuskabinetis selgitada, mis plaan tal hariduse reformimisega on.

Haridusminister ütles, et õpetajate palgatüli arutamisega alustatakse pärastlõunal. Kallas loodab, et kokkulepe on ikkagi võimalik saavutada, et pikaajalisemat õpetajate streiki ei tuleks.

Peaminister Kallas ütles, et õpetajate palga osas pole küsimus Reformierakonna hoiakus, vaid otsustes ja valikutes, mida valitsus on koos teinud. „Kõigi palka võiks tõsta, aga samal ajal käivad meil valulised arutelud maksutõusude üle, et kas meil on ruumi nende kulude jaoks. Minu seisukoht on, et meil pole ruumi, et makse veel tõsta. Kui anname lubadusi teha täiendavaid kulutusi, siis peavad ka tulud paigas olema,“ rääkis ta.

Siseminister Läänemets nõustus, et tuleb vaadata nii kulusid kui ka tulusid. „Aga arutama peame seda kindlasti, sest keset töötuli ei saa valitsus öelda, et me ei aruta. Ainult läbirääkimistega on võimalik tulemusi saavutada ja valitsuse siht ning eesmärk peaks olema see, et streiki ei tuleks. Peame selle rahu ühiskonnale tagama, sest õpetajate streik oleks majandusele väga halb, sellel oleks tagajärjed,“ rääkis ta.

Läänemets rääkis ka rändesurvest idapiiril. Ta ütles, et neljapäeva hommikul proovis 8 inimest ületada piiri, kellel polnud selle õigust. Tema sõnul on viimasel ajal olnud näha, et piiripunktide juures on suurem liikumine, ent olukord on siiski rahulik ja PPA hoiab silma peal sellel, mis teisel pool piiri toimub.

Loe blogist täpsemalt, mida valitsuse pressikonverentsil räägiti: