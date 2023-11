Biden ja Xi leppisid kokku kontaktide taasavamises, aga Biden nimetas Xi’d endiselt diktaatoriks

Biden ja Xi kohtusid umbes neli tundi San Francisco lähedal, et arutada USA-Hiina suhteid pingestavaid küsimusi. Erimeelsused jäid, eriti Taiwani asjus, vahendab Reuters.

Märkimisväärne läbimurre oli plaan taastada sõjalised kontaktid, mis Hiina katkestas pärast USA kongressi esindajatekoja tollase spiikri Nancy Pelosi visiiti 2022. aasta augustis Taiwanile.

Lisaks sellele leppisid Biden ja Xi kokku kõrgetasemelises suhtlemises.

„Tema ja mina leppisime kokku, et me mõlemad võime võtta telefoni, et helistada otse, ja meid kuulatakse viivitamatult,“ ütles Biden.

Samas ütles Biden pressikonverentsil ajakirjanikele, et ta ei ole muutnud oma seisukohta, et Xi on diktaator.

„Noh, vaadake, ta on. Tähendab, ta on diktaator selles mõttes, et ta on mees, kes juhib riiki, mis on kommunistlik riik,“ ütles Biden.

Xi ütles Bidenile, et negatiivne suhtumine kommunistlikku parteisse USA-s on ebaaus, teatas üks USA ametnik pärast kohtumist ajakirjanikele.