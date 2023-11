Vanem koer sobitub sageli uue loomaomaniku ellu paremini kui ülienergiline kutsikas

Loomaarsti sõnul on vana koeraga koos asju rahulikult ette võtta hingele palju toitvam kui stressata noore koera ülevoolava energia, tema närimiste, lõhkumiste, ärajooksmiste, sõnakuulmatuse pärast. Lisaks õpib ka vana koer uusi trikke, kui need pole üle mõistuse keerukad ega nõua noore koera füüsilisi eeldusi.

Veterinaar Aivi Org ütleb, et lemmikloomade vananemist loetakse viiendast eluaastast ülespoole, sest siis hakkavad nende liikumiskiirus ja -maht langema ning kehas toimuvad füsioloogilised protsessid ja hormonaalsed muutused. „Sellises vanuses loom ei tormle igal võimalikul juhul uudishimutsema, ta on oma elukogemused ja -tarkused saanud. Ta oskab teha vahet, millele reageerida ja millele mitte. Ka eakamad loomad armastavad mängida, kuid mänguaeg lüheneb.“

Lisaks hindab Dmitri, et varjupaigast võetud loomade puhul on nende tervis kontrollitud. „Et Dan oli veidi ülekaaluline, sain soovitused toitumise kohta. Kui tal tekkis nahaprobleem, aitas varjupaiga loomaarst põhjuse leida. Tean, et võin murega varjupaiga poole pöörduda ja saan abi.“

Meest ei hirmutanud sugugi koera vanus. „Ka eakas koer vajab väärilist kodu,“ nendib ta. „Täiskasvanud koera puhul on näha, milline ta on ja milline on tema iseloom. Saan kindel olla, et kodus midagi ei lõhuta ega närita – sellest east on ta lihtsalt välja kasvanud. Ma pole pidanud pettuma – Daniga pole probleeme, ta ei haugu ilmaasjata, tal on oma magamiskohad ja voodisse ta ei trügi. Jalutuskäigud ja mängimine ei pea olema pikad, sest koer ei ole enam esimeses nooruses ja väsib kiiremini.“

„Põhjus eelistada vanemat koera on lihtne: kutsikat on vaja õpetada, kasvatada, temaga tegeleda, mis nõuab väga palju aega ning tähelepanu. Tööl käivatel inimestel seda aega ei jagu,“ ütleb Dmitri Batejev, kes pakkus kodu kaheksa-aastasele Danile. Dan oli üle poole aasta Tallinna loomade varjupaigas oma uut võimalust oodanud ja Dmitri oli varjupaigas töötades näinud, et tegu on tubli ja targa loomaga.

Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuhi Anni Anete Mõisamaa sõnul julgustavad nad igati inimesi adopteerima ka vanemaid kui viieaastaseid koeri. „Elu näinud koerad on isiksused. Nende hing on noor, samas oskavad nad olla väärikad. Nad on superkangelased, sest nad on suutnud üle elada kodu kaotuse. Nad on koerad, kes väärivad uut kodu!“

Et hajutada inimeste hirmu selle ees, et vanemal koeral võivad olla kulutusi kaasa toovad tervisehädad, lubab Varjupaikade MTÜ jagada vastutust juhul, kui lemmikloomal on diagnoositud krooniline haigus, mis allub ravile. „Ja kui lemmiklooma pole võimalik enam mingil põhjusel pidada, võtame ta uuesti oma hoole alla,“ lubab Mõisamaa. „Vanemat koera võttes ei tule ootamatuid üllatusi, kus minikoera kutsikast kasvab mitmekümnekilone hiiglane. Ta on iseseisev, ei klammerdu peremehe külge nagu kutsikas ning oskab olla tänulik selle eest, mida talle pakutakse! Vanus on ainult number.“

Varjupaikade MTÜ kuldsponsor If Kindlustus on aastaid lemmikloomakindlustust pakkudes puutunud kokku paljude lemmikloomade ravi ja muredega.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul arvatakse tihti ekslikult, et õnnetused ja mured leiavad aset vaid vanemate koertega ning noori need ei puuduta. „Tegelikult juhtub küllaltki palju õnnetusi just noorte uudishimulike kutsikatega, kes kas astuvad kuhugi, kuhu ei tohiks, või söövad midagi, mida ei tohiks. Vanemad koerad on märksa rahulikumad oma väljakujunenud harjumustega. Üle viie aasta vanused koerad saavad veel vägagi kenasti tervelt elada ja tunda rõõmu oma uuest kodust. Seetõttu julgustame meiegi varjupaigast ka vanemaid koeri võtma. On väga tänuväärne, et Varjupaikade MTÜ on ka pärast koera peresse andmist valmis nõu ja jõuga abistama uut koeraomanikku,“ lisas Sepp.

Ära vaata seeniorkoertest mööda, sest ka nemad väärivad kodu! Varjupaikade MTÜ-sse kuuluvad loomade varjupaigad üle Eesti peavad novembris juba viiendat korda vanemate koerte kuud, mil pakutakse inimestele tuge üle viieaastaste koerte võtmisel.