OTSEBLOGI | Humenjuk: Venemaal on talvise energiaterrori jaoks Krimmi koondatud üle 800 raketi

„Me oleme öelnud, et juhindume luure peavalitsuse andmetest. Teame, et Krimmi poolsaarel on vaenlasel koondatud võimas sõjalise ressursi keskus, muu hulgas on Kalibr-tüüpi raketid just sinna koondatud, Krimmi poolsaarelt lastakse välja ka Oniks-tüüpi rakette. Vaenlane koondab potentsiaali, see on selge,“ ütles Humenjuk.