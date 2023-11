OTSEBLOGI | Iisraeli opositsiooniliider kutsus Netanyahut tagasi astuma

Lapid ütles, et soovib rahvusliku taasülesehitamise valitsuse moodustamist, mida võiks juhtida Netanyahu erakond Likud, aga mitte Netanyahu ise.

Lapid teatas X-is, et Iisraeli armee ja avalikkus on pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut näidanud oma vastupidavust, aga tema sõnul on nõrk lüli valitsus ja eriti peaminister.