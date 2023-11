Biden jäi kindlaks keeldumisele Gazas relvarahule üles kutsumast

„Hamas on juba avalikult öelnud, et nad plaanivad Iisraeli ründamist uuesti, nagu nad tegid seda enne, lõigates beebidel päid otsast, põletades naisi ja lapsi elusalt. Seega ei ole arvamus, et nad lõpetavad ja ei tee midagi, realistlik,“ ütles Biden, vahendab Guardian.

Teated, et Hamas lõikas 7. oktoobri rünnaku ajal beebidel päid otsast, on endiselt kinnitamata, kuigi rünnaku jõhkruses ei ole kahtlust.

Biden ütles ka, et Iisraeli väed on läinud õhulöökidelt, mille kohta ta näis tunnistavat, et need olid kohati „valimatud“, üle maapealsetele, rohkem sihitud operatsioonidele.

„See ei ole vaippommitamine. See on teine asi. Nad käivad läbi neid tunneleid, nad lähevad haiglasse. Nad toovad sisse inkubaatoreid või toovad sisse muid vahendeid, et aidata inimesi haiglas, ja nad on andnud, mulle on öeldud, arstidele ja õdedele ja personalile võimaluse ohust pääseda. Nii et see on teine lugu kui see, mis minu arvates toimus enne, see valimatu pommitamine,“ ütles Biden.

Biden andis lisaks mõista, et võimalik kokkulepe pantvangide kohta on lähedal, öeldes, et iisraellased on nõustunud pausiga osana sellest kokkuleppest. Seejärel ta aga peatus ja näis märkavat välisminister Antony Blinkeni rahutust ning ütles lõpuks: „Ma olen kergelt lootusrikas.“