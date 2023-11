Järgmine ELi sanktsioonipakett puudutab ka Venemaa teemanteid

12. sanktsioonipakett, mida Euroopa Liidu 27 liikmesriiki reedel arutavad, sisaldab ka riigi tööstuslikku võimekust suurendada võivate kaupade ja tehnoloogiate transiidi keelustamist läbi Venemaa ning impordikeeldu mitmetele metallidele.

Eeldatavasti kulub lõpliku paketi osas kokkuleppele jõudmiseks nädalaid, kuna kokkuleppe saavutamiseks on vaja kõikide liikmesriikide ühehäälset toetust.

Ettepanek sisaldab Venemaalt teemantide otseimpordi keelustamist alates 1. jaanuarist 2024 ja jälgitavusmehhanismi rakendamist alates märtsist, mis takistaks kolmandates riikides töödeldud Venemaa vääriskivide importi, teatasid EL-i diplomaadid.

Venemaa kirdeosas kaevandatud teemante kasutatakse kõikjal maailmas kihlasõrmustes, kaelakeedes ja kõrvarõngastes. EL on siiani keeldu vältinud, et kaitsta Belgia linna Antwerpenit, mis on tuntud kui maailma teemandipealinn.

„Venemaa oli Antwerpeni jaoks väga suur äri: kogu oma ettevõtte viimine uuele tarnijale tekitab sulle palju peavalu,“ ütles Thierry Tugendhaft, kes on olnud teemandimüüja üle 30 aasta. „Mitte-Venemaa teemantide import läheb kalliks, sest kõik kasutavad samu tarnijaid.“ See tähendab, et teemantehted muutuvad keskmisele tarbijale kulukamaks.

Kriitikud on pikka aega kurtnud, et Venemaa teemantide import on ebaeetiline, sest suur osa rahast liigub otse Kremlisse. Rohkem kui 90% Venemaa teemantidest toodab ettevõte Alrosa, mille suurosalus on Venemaa valitsusasutustel.

Möödunud aasta aprillis keelustas USA töötlemata teemantide impordi Venemaalt ja kehtestas Alrosale sanktsioonid. 2023. aasta esimesel poolel teenis Alrosa tulu 1,9 miljardit dollarit.