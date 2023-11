Albaania esitab seaduseelnõu Itaaliaga varjupaigataotluste ühiseks menetlemiseks

Albaania seaduseelnõu üle hääletatakse 140-kohalises parlamendis, kus Rama valitsevatel sotsialistidel on 74 kohta. Hääletuse toimumisaeg pole selge.

Opositsioon on vastu Rama ja Meloni plaanile, Albaanlased on lõhestunud. Rama ise peab lepingut tänulikkuse žestiks, sest 1991. aastal võttis Itaalia vastu tuhandeid albaanlasi, kes põgenesid riigist pärast kommunismi langemist vaesuse eest. Samuti on leppele vastu Itaalia vasakpoolsed opositsiooniparteid.