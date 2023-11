Põhja-Korea teatas keskmise ulatusega ballistiliste rakettide tahkekütusemootorite katsetest

Nad lisasid, et sõjateadlased on edukalt läbi viinud keskmise ulatusega ballistiliste rakettide (IRBM) jaoks mõeldud uut tüüpi suure tõukejõuga tahkekütusemootorite staatilisi katseid. Raportis ei öeldud, millal uus raketisüsteem valmib.

Sõjaväeanalüütikud väidavad, et tahkekütuse rakette on lihtsam ja ohutum kasutada ning need vajavad vähem logistilist tuge, mistõttu on neid raskem avastada ja need on vastupidavamad kui vedelkütusel töötavad relvad.