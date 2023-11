Kiirelt käivitatud otsing päästis Raplamaal eksinud eaka naise

Umbes tund ja kümme minutit pärast hooldekodust lahkumist, ehk kella 18:45 ajal, leidsid päästjad naise drooni ja ATV abil maja lähedusest õuest. Naise tervise seisundi kontrollimiseks kutsuti kiirabi, kes toimetas naise haiglasse jälgimisele. „Tänu sellele, et hooldekodu töötaja andis naise kadumisest kiirelt teada ning politsei ja päästjad said koheselt sündmusele reageerida, lõppes see otsing hästi ning naine leiti elusalt ja tervelt. Arvestades seda, et väljas oli temperatuur nullilähedane ning naisel olid seljas vaid õhukesed riided, oleks pikema otsingu korral see võinud lõppeda raskemate tagajärgedega,“ nentis Smirnov. „Tänan kõiki sündmusele reageerinud politseinikke ja päästjaid professionaalse ning südamega tehtud töö eest!“