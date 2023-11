Kõlvart Jufereva-Skuratovski lahkumisest: mul on väga kahju, et ta loobus enda põhimõtetest

„Ma arvan, et Reformierakond ajab tänapäevast Eesti poliitikat. Sellele viitab ka kohtade arv riigikogus. Vaatamata ebapopulaarsetele otsustele on just Reformierakonnal olemas plaan, kuidas rahandus korda teha ja Eesti majandus uuele kasvule viia,“ põhjendas Jufereva-Skuratovski oma otsust liituda just oravatega.