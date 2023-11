Isamaa üksi plaaniga edasi liikuda ei saakski. Keskerakonnast lahkujate abiga on küll lisajõudu saadud, aga saadikute arv pole ikka küllalt suur. Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu liikme allkirja.

EKRE toetab üldiselt umbusaldamist, aga erakonna esimees Martin Helme selgitas, et tuleb põhjalikult läbi kaaluda, millal ja mis kujul seda teha, et surve valitsusele oleks võimalikult suur. „EKRE üldine eesmärk on see, et võimalikult kiiresti Kaja Kallasest lahti saada. Ta on läbi kukkunud nii peaministrina kui erakonna esimehena,“ toonitas Helme.