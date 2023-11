Julgeolekunõukogu üritab viiendat korda vastu võtta Iisraeli-Hamasi sõja resolutsiooni

Praegune läbirääkimistel olev eelnõu nõuaks „koheseid pikendatud humanitaarpause“ kogu Gaza sektoris, et pakkuda tsiviilelanikele humanitaarabi. Samuti nõuaks see, et „kõik osapooled“ järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust, mis nõuab tsiviilisikute kaitset ja erikaitset lastele ning keelab pantvangide võtmise.

Volikogu liikme Malta väljapakutud eelnõus ei mainita relvarahu, Hamasi rünnakut 7. oktoobril ega Iisraeli vasturünnakuid ja maapealset sissetungi Gazasse.

Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamise eest vastutav 15-liikmeline nõukogu on sõja algusest olnud halvatud sisemiste lahkarvamuste tõttu. Sealhulgas Hiina ja Venemaa, kes soovivad viivitamatut relvarahu ja USA, kes soovib humanitaarpause, kuid relvarahuga nõus ei ole.

Varasematel katsetel on pannud USA veto Brasiilia koostatud resolutsioonile, Venemaa ja Hiina aga USA koostatud resolutsioonile. Kaks Venemaa koostatud resolutsiooni ei saanud vastuvõtmiseks vajalikku minimaalset üheksat jah-häält.

Mitmed nõukogu diplomaadid on öelnud, et vastaspooled jõuavad lahendusele aina lähemale ning mainiti, et hääletus eelnõu üle võib toimuda juba kolmapäeval.

Vaadeldavas resolutsioonis öeldakse, et humanitaarabi pausid peaksid kestma piisava arvu päevi, et avada koridorid ÜRO, Punase Risti ja teiste abitöötajate takistamatuks juurdepääsuks vee, elektri, kütuse, toidu ja meditsiinivarustuse hankimiseks kõigile abivajajatele. Lisaks öeldakse, et pausid peaksid võimaldama ka olulise infrastruktuuri parandamist ning kiireloomulisi pääste- ja taastamistegevusi.

Pärast Julgeolekunõukogu neljanda resolutsiooni läbikukkumist pöördusid araabia riigid 193-liikmelise Peaassamblee poole ja neil õnnestus saada laialdane heakskiit resolutsioonile, mis kutsus üles sõlmima Gazas humanitaarrahu.

Erinevalt Julgeolekunõukogu resolutsioonidest ei ole Peaassemblee resolutsioonid õiguslikult siduvad.

Hääletus oli 120:14 ja 45 erapooletut. Peaassemblee resolutsioon võeti vastu 27. oktoobril, novembri alguses nõustus Iisrael neljatunniste peasidega lahingutegevuses. Piirkonda on saadetud ka humanitaarabi Egiptuse Rafah piiripunkti kaudu, kuid väga piiratud koguses.