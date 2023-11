„See on ületanud igasuguse terve mõistuse piiri!“ Kajar Lember astus jälle kohtu ette

Kajar Lember rääkis kohtuistungil, et kogu tema suhtes läbiviidud menetlus on ebaõiglane ja temalt on võetud aastateks võimalus teha normaalset tööd. Samuti lisas ta, et tema lastelt on seetõttu võetud lapsepõlv ning vanematelt ja endalt hulk normaalselt elatud aastaid. „Kinnitan, et ma ei ole mitte kunagi võtnud altkäemaksu ja avalikus sektoris olen töötanud ainult avalikes huvides,“ sõnas ta.

Lember lisas, et küsimus, kas keegi on kuskil eksinud, pole selles protsessis enam kõige tähtsam, sest maakohus on juba hinnangu andnud ning protsess on ületanud „terve mõistuse piiri“. Ta tõi välja, et kaheksa aasta jooksul on esitatud tõendeid ja kuulatud üle kümneid tunnistajaid, kus pole esitatud ühtki tunnistust, et kinnistada prokuratuuri „fantaasiat“.