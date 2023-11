Kohus otsustas, et Aivo Peterson jääb trellide taha. Kaitsja soovitud võtmetunnistajaga videokõnet ei tule

Kohtumääruses seisab, et kohus nõustub prokuröriga selles, et elektroonilise valve määramine vahistamise asendusena ei aitaks vältida uute riigivastaste kuritegude toimepanemise ohtu. „Nimelt elektroonilise valve all vabaduses viibides on piiratud ja kontrollitud üksnes süüdistatava liikumisvõimalus. Samas säilib tal võimalus võtta vastu külalisi, sh Vene föderatsiooni suunistega isikuid, suhelda nendega sotsiaalmeedia ja mobiiltelefoni kaudu, teha koduseinte vahelt ülesastumisi (sotsiaal)meedias jne,“ märkis kohtunik Katrin Mikenberg määruses.