VIDEO | Tsahkna Arko Oki mõttevälgatustest: see ei sobi Eesti 200-sse, ei sobi Eestisse ka

Näiteks Eesti 200 liige ja suurrahastaja Joakim Helenius kutsus Eesti 200 liikmeid üles erakonna esimehe valimisi boikoteerima. ERRile lausus ta otse, et Tsahkna ongi see, kes on teinud otsused, mis on viinud erakonna kriisi. Samas märkis ta, et Tsahkna on hea välisminister ja teda selles rollis välja vahetama ei peaks.