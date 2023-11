Kadri Simson: Ungari peab lõpetama sõjakurjategija Putini gaasist sõltumise

„Isegi Ungari teab, et seda tegevust jätkates annavad nad Venemaale õiguse nende turgu manipuleerida,“ ütles Simson väljaande Politico Kestliku Tuleviku Nädala tippkohtumisel, lisades, et ei ole nende huvides selle sõltuvusega jätkata.

Venemaa gaasiettevõte Gazprom teatas eelmisel kuul pärast Ungari peaministri Viktor Orbáni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist Pekingis, et suurendab saabuval talvel gaasitarneid Ungarile.

„Ma tean Euroopas üht poliitilist liidrit, kes selle sõjakurjategijaga kätleb, aga see on kõik,“ ütles Simson sellele kohtumisele viidates.

Simsoni sõnul on Euroopa Komisjoni selge soovitus Ungarile nagu ka teistele liikmesriikidele, kes endiselt Vene tehnoloogiat kasutavad, et tuleb koostada plaan mitmekesistamiseks.

Simson ütles, et on kahetsusväärne, et Ungari läheb edasi Paksi tuumaelektrijaama teise reaktori ehitamisega, mis toetub Venemaa toetusele ja tuumakütusele.