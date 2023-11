Kreml: „kuulsad“ kurjategijad saavad Ukrainas sõdimise eest armu samamoodi nagu kõik teised

Nii kommenteeris Peskov teateid selle kohta, et armu on antud ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva eest süüdi mõistetud Sergei Hadžikurbanovile, vahendab Interfax.

Küsimusele, kas Kremlis ei arvata, et selliste palju vastukaja tekitanud kuritegude eest süüdi mõistetud ei peaks armuandmisprotseduuri alla langema, vastas Peskov: „On olemas kindlaks määratud praktika. Nii palju, kui mina tean, selles praktikas erandeid ei ole. Täpsemalt, on erandeid, aga need ei puuduta ühe või teise juhtumi resonantsuse teemat.“