Türgi president Erdoğan: Iisrael on terroririik

„Ma ütlen siin selgelt, Iisrael on terroririik,“ kuulutas Erdoğan, vahendab Daily Sabah.

„Teie lõpp on igal juhul lähedal, kas teil on tuumarelvad või mitte,“ ütles Erdoğan toetajate marulise aplausi saatel.

Reutersi teatel ütles Erdoğan veel, et Hamas on poliitiline partei, mille palestiinlased on valinud, mitte terroriorganisatsioon.