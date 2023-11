Aivo Peterson ihkab trellide tagant välja, ent Narva-Jõesuu elukoht on välistatud. Kaitsja avas nende kohtutaktika osas kaarte

Peterson on juba pikki kuid trellide taga veetnud. Tänasel eelistungil osales ta videosilla vahendusel. Varem oli Senkel esitanud elektroonilise järelevalve küsimuses taotluse, viidates elamisele, mis asub Narva-Jõesuus. Kohtunik nentis, et aadressi kontrolliti ja selgus, et korteriomaniku nõusolek on küll olemas, kuid seal pole GSM-levi, mis võimaldaks sel aadressil valveseadme tööd.

„Kahetsusväärne,“ ütles Senkel vea kohta ja sõnas, et on ka teine variant – üks korter Tallinnas Õismäe teel, kus elab keegi Svetlana. Peterson lisas, et elas tolle naisega koos aasta aega, ent nentis, et tema perenime ta ei mäleta. Sissekirjutus sel aadressil on tal aga olemas.