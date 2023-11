Enesekindlalt naeratava Valge kaitsja Henno Nurmsalu rõhutas Harju maakohtu saalis, et ENSV lipu heiskamine ei häirinud teadaolevalt ühtegi inimest. Ta lisas, et mõistlik inimene ei saanudki aru saada, et tegu võiks olla karistatav.

„Leiame, et tegu ei olnud karistamist väärt,“ lausus Nurmsalu. „Kui üldse, siis on tegu kvalifitseeritav pisirikkumisena ja avalikul võimul pole seda vaja väärteo korras karistada.“ Kaitsja sõnul on küsimus, keda see tegu üldse häiris. „Või on see fiktsioon, mis on loodud, et väärteomenetlust alustada?“ päris ta retooriliselt.