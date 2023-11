USA esindajatekoda võttis vastu ajutise eelnõu valitsuse tööseisaku vältimiseks, mis ei sisalda raha Ukrainale ega Iisraelile

Selle meetme peab heaks kiitma ka senat. President Joe Biden on valmis selle ka allkirjastama, kui see senatis läbi läheb, teatas üks Valge Maja ametnik CNN-ile. Raha valitsuse tegevuse finantseerimiseks saab praeguse seisuga otsa 17. novembril.

See plaan annaks seadusandjatele rohkem aega püüda läbi rääkida ja vastu võtta kogu aastat katvaid kulutuste eelnõusid, kuigi parteide vahelised erimeelsused muudavad selle ülesande ikkagi keeruliseks. Spiiker Mike Johnson on väitnud, et see plaan hoiab ära tohutu kulutuste eelnõu vastuvõtmise detsembris, mida on juhtunud palju kordi varem, kui tähtaeg on saabunud vahetult enne aastalõpu pühade perioodi.