Delfi ajakirjanik Roman Starapopov sai Eesti välisministeeriumi kõrge autasu

„See on mulle suur au ja ma olen välisministeeriumile väga tänulik.

Ma olen tänulik Delfi Meedia kontsernile usalduse ja võimaluse eest töötada vahetult sündmuskohas, et tuua Eesti lugejateni informatsiooni Ukrainas toimuva kohta.

Ma olen uhke, et Eesti aitab Ukrainat. Sel aastal kohtusime välisminister Margus Tsahknaga Ukrainas tema töövisiidi ajal kolm korda. Üks kord, kui Ovrutši linnas toimus Eesti ehitatud lasteaia avamine. Ma olen uhke, et Eesti hoiab lubadust ega ütle lahti oma põhimõtetest.

Meenub, et kui ma olin 2022. aasta 23. veebruaril Kiievis, lubas Eesti president Alar Karis oma visiidi käigus president Volodõmõr Zelenskõile Ukrainat igakülgselt toetada. Juba siis hoiatasid Suurbritannia ja Ameerika võimaliku sissetungi eest. Just sellepärast ma Ukrainas olingi – kajastasin inimeste meeleolusid.

Peab ütlema, et ukrainlased, nii sõjaväelased kui ka tsiviilisikud teavad, millist abi Eesti annab. Nad on selle eest väga tänulikud. Mina omalt poolt püüan teha kõik võimaliku, et edastada informatsiooni Ukrainas toimuva kohta nii viibides siin Eestis kui ka sündmuskohal Ukrainas.“