OTSEBLOGI | Iisrael viib läbi sõjalist operatsiooni Gaza suurimas, Al-Shifa haiglas

Vähem kui tund varem, kella ühe ajal kohaliku aja järgi, teatas Gaza tervishoiuministeeriumi esindaja, et Iisrael teatas reidi algusest „lähiminutitel“. Al-Shifa on Gaza suurim haigla.

Gaza tervishoiuministeeriumi peadirektor Munir al-Bursh ütles Al Jazeerale, et Iisraeli väed on tunginud haiglakompleksi läänepoolsesse ossa, kus toimusid plahvatused.

Al-Shifa haiglas on 600-650 patsienti, 200-500 töötajat ja umbes 1500 end seal varjavat kodudest lahkuma pidanud inimest, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Iisrael on väitnud, et Hamasil on Al-Shifa all tunnelites juhtimiskeskus ja seal hoitakse pantvange.