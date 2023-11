Hvostov Iisraeli-Palestiina teledebatis: mitte kellelgi pole õigust saavutada poliitilist eesmärki terrorismiga

Julgeolekuekspert Ilmar Raag kirjeldas saates Hamasi provotseerimise strateegiat, mis 7. oktoobri veretööga ehk kõige selgemalt kuju võttis. „Peamine mõte [praegu] on provotseerida ülejäänud araabia riike, moslemiriike liituma selle projektiga, et ühiselt Iisrael nurka suruda,“ rääkis Raag. „Seetõttu on nad ära kasutanud tsiviilisikuid.“