Iisraeli välisminister: Guterres ei sobi ÜRO-d juhtima

„Guterres ei vääri ÜRO juhiks olemist,“ ütles Cohen pressikonverentsil ÜRO hoones Genfis. Coheni arvates pole Guterres teinud piisavalt rühmituse Hamas hukkamõistmiseks ja on Iraanile liiga lähedal.

„Ma arvan, et Guterres nagu kõik vabad riigid peaksid ütlema selgelt ja valjult: vabastage Gaza Hamasist. Kõik ütlesid, et Hamas on ISIS-est hullem. Miks ta ei või seda öelda?“ ütles Cohen.

Guterres on varem öelnud, et Iisraeli sõjalises operatsioonis, mille käigus on hukkunud üle 11 000 inimese, on midagi valesti.

Cohen kohtus visiidil ka Punase Risti (ICRC) presidendi Mirjana Spoljariciga. Cohen avaldas ootust, et neutraalne organ teeks midagi rohkemat pantvangidele juurdepääsu saamiseks.

„Ma arvan, et miinimum on see, et Punane Rist kohtub pantvangidega; miinimum on see, et nad saavad tõendi elu kohta; miinimum on see, et nad annavad ravimi üle pantvangidele, kes seda vajavad,“ ütles ta.

Spoljaric ütles, et ÜRO on üritanud saada juurdepääsu, kuid selleks on vaja kõigepealt sõlmida kokkuleppeid. „Palun teadke, et ICRC ei saa vägisi tungida sinna, kus hoitakse pantvange,“ sõnas ta.

Iisraeli terviseminister Uriel Menachem Buso ütles, et esitab teisipäeval WHO juhile tõendid selle kohta, et Hamas kasutab haiglaid sõjalistel eesmärkidel. Hamas eitab neid süüdistusi.