Saksamaa sõnul ei suuda EL tarnida Ukrainale miljon suurtükimürsku

Pistorius oli esimene Euroopa kõrge minister, kes tunnistas avalikult, et eesmärki, saata Ukrainale miljon mürsku ja raketti, ei saavutata. Diplomaadid ja ametnikud on juba kuid väljendanud skeptilisust eesmärgi saavutamise osas.

Euroopa Liit seadis eesmärgi, sest Ukrainal on jätkuvalt tungiv vajadus 155-millimeetriste suurtükimürskude järele. Nendest on saanud võtmeelement võitluses Venemaa sissetungi vastu, mis on taandunud kurnamissõjaks.

„Ma ei lubanud 1 miljonit padrunit ja see oli meelega. Õige küsimus oleks, kas miljon oli kunagi realistlik eesmärk,“ ütles Pistorius.. „Oli hääli, mis hoiatasid: „Ettevaatust, 1 miljon on lihtsalt öeldud, raha on olemas, produktsioon peab olema“. Need hoiatavad hääled on praegu kahjuks tõestust leidnud,“ ütles ta.

Tema sõnul võib julgelt eeldada, et miljoni mürsuni ei jõuta.

Osade ametnike sõnul ei ole Euroopa tööstusel eesmärgi saavutamiseks piisavalt tootmisvõimekust. Teised on aga väitnud, et tasub siiski seada ambitsioonikas eesmärk, sest see julgustab riike esitama tellimusi ja ettevõtteid investeerima tootmisvõimsuse suurendamisse.

Samuti on EL-i välispoliitika juht Josep Borrell tunnistanud eesmärgi ambitsioonikust. „See on ambitsioonikas, kuid see jääb meie eesmärgiks ja jätkame selle nimel pingutamist, tehes iga päev kõik, et tarnida kiiremini ja rohkem laskemoona,“ ütles ta.

Borrelli arvates seisneb probleem suuresti selles, et Euroopa kaitsetööstus on eksportinud umbes 40% oma toodangust riikidesse väljaspool EL-i. „Võib-olla peame püüdma seda tootmist nihutada prioriteetsele tootmisele, milleks on ukrainlased,“ ütles ta.

EL-i tööstuse volinik Thierry Breton on öelnud, et tootmise suurendamisel tehakse suuri edusamme. Tema sõnul saavutatakse eraldi eesmärk suurendada Euroopas 155-millimeetriste mürskude tootmist ühe miljonini aastas.