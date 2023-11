Gaza pantvangide perekonnad alustasid viiepäevast meeleavaldust

Viimase informatsiooni kohaselt võtsid Hamasi võitlejad 7. oktoobri rünnaku ajal pantvangi umbes 240 inimest. Vangide vanus ulatus üheksast kuust kuni 85 aastani. Arvatavasti hoitakse pantvange Gaza sektoris sügaval Hamasi tunnelites.

Peaminister Benjamin Netanyahu langes pantvangide lähedaste kriitika alla seoses Iisraeli sõjaväe tungimisega Gazasse Hamasi hävitamiseks.

Palestiina rühmituse Hamas relvastatud tiib teatas esmaspäeval, et on valmis vabastama kuni 70 pantvangist naist ja last vastutasuks viiepäevase vaherahu ning 275 Iisraeli vanglates hoitud palestiinlasest naise ja lapse vabastamise eest. Nende sõnul Iisrael „viivitab ja väldib“ tehingut.

Netanyahu on seni korduvalt relvarahu kehtestamise võimaluse tagasi lükanud, kuid ta on maininud ka, et oleks valmis lahingud peatama, kui kõik pantvangid vabastataks.

Tema sõnul oleks parim viis jõuda kokkuleppeni, kui säilitatakse sõjaline surve rühmitusele. „See on üks asi, mis võib tehingu sõlmida ja kui leping on saadaval, siis räägime sellest siis, kui see on käes,“ ütles ta.

Iisraeli sõnul on Hamas kaotanud kontrolli rannikuala üle. Gaza meditsiiniametnike sõnul on Iisraeli rünnakute tagajärjel surnud üle 11 100 palestiinlase, kellest umbes 40% lapsed.

Konflikti käigus on Hamas vabastanud neli pantvangi, viimane vabastati eelmise kuu lõpupoole.

Meeleavaldajad lõpetavad oma marsi laupäeval Netanyahu elukoha ees Jeruusalemmas, umbes 65 km kaugusel alguspunktist.