VIDEO | President Alar Karis pärast Lääneranna valla juhtidega kohtumist: kogukond, vald ja riik peavad maha istuma

Presidendi arvates on ka praegu võimalik veel kompromissi leida. „Tuleb korraks maha istuda nii vallajuhtidel kui ka kogukonnal ja mis kõige tähtsam - oluline on ka riigi osalus seal, sest isegi kui tuleb kõne alla erakool, siis kindlasti on vaja ka seda, et riik leiab võimaluse seista kogukonna toetusteks nagu Metsküla kool on,“ ütles Karis.