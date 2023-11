Politoloog: ei näe võimalust, kuidas Reformierakond saaks lähitulevikus oma reitingut parandada

Reformierakonna reiting on viimastel kuudel järjepidevalt langenud – Turu-Uuringute AS-i viimane küsitlus näitas oravate toetuseks 18%. Erakonna liikmed on ise öelnud, et toetus on langenud keeruliste ja raskete otsuste tõttu (näiteks maksutõusud) ning nende juhi ja peaministri Kaja Kallase abikaasa idavedude skandaal pole seda mõjutanud.