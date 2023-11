Päästeamet on suitsuanduri puudumise eest esimesed trahvid välja kirjutanud

Delfiga rääkimise hetkel polnud päästeametile veel kontrollkülastuste täpseid tulemusi laekunud. Seetõttu ei saanud amet öelda, kui mitu inimest täna trahvi said.

Rannala rääkis, et päästeamet plaanib sel nädalal külastada umbes tuhandet kodu. Ta lisas, et kindlat päevanormi töötajatel pole. „See sõltub liiklusest, kodude külastamise pikkusest ja muudest asjaoludest,“ selgitas ta.

Rannala sõnul valib päästeamet külastuseks tihedama asustusega piirkondi ning peamiselt kortermaju. „Korterite puhul on oluline, et suitsuanduri puudumine mõjutab ka teiste majaelanike ohutust,“ rõhutas ta.

Päästeamet võib töökorras suitsuanduri puudumise korral 40 euro suuruse trahvi teha. Rannala märkis, et juhtumid on siiski erinevad ning iga puudus ei tähenda tingimata rahalist karistust.

„Kui näiteks inimene on suitsuanduri just kontrollimiseks alla võtnud ja ei ole osanud seda tagasi panna ning põhjendab seda väga selgelt, võib ta lihtsalt hoiatuse saada,“ lausus Rannala. Ta lisas, et sel juhul peab elanik kokkulepitud tähtajaks tõestama, et töökorras andur on korralikult lakke paigaldatud. Sääraseid nüansse on Rannala sõnul veel ning seetõttu ei saa öelda, millisel juhul inimest kindlasti trahvitakse.

„Trahvi teeme üldiselt ikkagi suitsuanduri puudumise eest,“ täpsustas Rannala. „Kui see on olemas, ent ei tööta, saab inimene võimaluse kas patareid või aegunud andur välja vahetada.“ Ta meenutas, et suitsuanduri eluiga on olenevalt tootjast 3-10 aastat.

Rannala sõnul näitab statistika, et suitsuandur puudub pea kolmandikus kodudest. Ta tõdes, et nädala alguses külastatud kodudest puudub suitsuandur umbes 10-20 protsendil, täpsustades, et need tulemused hõlmavad paari piirkonda ning üle Eesti andmed alles saabuvad.

„Inimesed kas ei teadvusta suitsuanduri olulisust või unustatakse argimuredes sellele tähelepanu pöörata. Kuid suitsuandur on vajalik seade, mis hoiab elu ja tervist,“ ütles Rannala.