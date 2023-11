Hirm vulkaanipursete ees pani Islandi maksustama eluasemeid laavatõkete ehitamiseks

Viimastel päevadel on piirkonnas registreeritud tuhandeid maavärinaid ning on kõlanud mitmed hoiatused vulkaanipursete peatse saabumise kohta.

Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir hoiatas pühapäeval, et isegi kaitsemeetmetega ei pruugi vulkaanipurske tekitatud kahju ära hoida. „Loomulikult on see keeruline, sest me ei tea, kus võimalik purse tekkida võib,“ ütles ta. „Selline aktsioon oleks ennetav, kuid ei saa garanteerida, et see õnnestub.“