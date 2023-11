Iisraeli ministri sõnul peaksid gazalased vabatahtlikult emigreeruma

Smotrichi sõnul toetab ta kahe Iisraeli parlamendi liikme üleskutset, kes kirjutasid ajalehes Wall Street Journal, et lääneriigid peaksid lahkumiseks soovi avaldanud Gaza perekonnad vastu võtma, vahendab Reuters.

See avaldus rõhutab suurema osa araabiamaailma hirmu, et Iisrael tahab palestiinlased minema ajada maalt, kuhu nad tahavad oma riigi rajada. See kordaks ka palestiinlaste paljudelt oma maadelt minema ajamist 1948. aastal, kui Iisraeli riik loodi.

„Ma tervitan Gaza araablaste riikidesse ümber maailma vabatahtliku emigratsiooni algatust,“ ütles Smotrich oma avalduses. „See on õige humanitaarlahendus Gaza elanike ja kogu regiooni jaoks pärast 75 aastat põgenikke, vaesust ja ohtu.“

Smotrich ütles, et nii väike territoorium nagu Gaza sektor, kus ei ole loodusressursse, ei saa omaette hakkama ning lisas: „Iisraeli Riik ei ole enam võimeline aktsepteerima sõltumatu moodustise olemasolu Gazas.“

Palestiinlased ja araabia riikide juhid on süüdistanud Iisraeli katses viia läbi uus „Nakba“ (katastroof), mille all mõeldakse sadade tuhandete palestiinlaste kodudest minema ajamist pärast 1948. aasta sõda, mis järgnes Iisraeli riigi rajamisele.

Enamik palestiinlastest sattus naabruses asuvatesse araabia riikidesse ja araabia riikide juhid on öelnud, et igasugune palestiinlaste väljaajamine oleks vastuvõetamatu.

Iisraeli kaitsevägi on käskinud Gaza sektori põhjaosa elanikel kodudest lahkuda ja lõunasse liikuda ning on väitnud, et nad võivad naasta, kui olukord on stabiliseerunud.

Iisrael tõmbas oma väed ja uusasunikud Gaza sektorist välja 2005. aastal pärast 38 aastat kestnud okupatsiooni ning Netanyahu on öelnud, et ei kavatse uuesti alaliselt kohale jääda. Samas on Netanyahu öelnud ka, et Iisrael peab võtma määramata ajaks julgeolekukontrolli Gaza sektori üle.