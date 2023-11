Soome kaitseminister: üldjoontes teame, kes gaasitoru kahjustamise taga on

Kõik osapooled tahavad Häkkäneni sõnul juba ette valmistada ja arutada meetmeid, mis Euroopa Liidus, NATO-s, liikmesriikide vahel ja erinevate kahepoolsete kaitsekoostöökontseptsioonide raames võiks Läänemere asjas tarvitusele võtta, vahendab Helsingin Sanomat.

Lisaks Balticconnectorile on Läänemerel kahjustada saanud Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vaheline andmesidekaabel.

„Üldjoontes teatakse, kes tegija on. Kas see on täiesti tahtlik või mitte, selle kohta ei ole selget tõendit. Aga märgid viitavad ebatavalisele tegevusele. Ja me peame loomulikult kogu aeg valmistuma selleks, et me peame suutma sellele reageerida, kui uurimine on läbi,“ ütles Häkkänen.

Ka Venemaa on teatanud oma kaabli kahjustada saamisest ja selle parandamisest. Häkkäneni sõnul on ka see kahjustus tõeline, aga selle taustategurite kohta ei ole informatsiooni.

Soome politsei: merest tõstetud ankur sobib Hiina laevale

Eelmine nädal teatas Soome politsei, et tehnilised uuringud on tugevdanud kahtlust, et Soome lahe põhjast üles tõstetud ankur kuulub Hiina laevale Newnew Polar Bear.

Soome politsei teatel on koostöö Soome, Eesti ja toetust andvate ametkondade vahel olnud tihe ja tulemuslik. Soome politsei on tihendanud koostööd ka Hiina võimudega.

„Tehnilised uuringud jätkuvad endiselt, kuigi sündmuskoha aktiivne uurimine kohapeal on lõppenud. Praegusel hetkel saab öelda, et 24. oktoobril merest üles tõstetud ankur sobib teatud tehniliste andmete osas Newnew Polar Beari ankruks. Kõnealuse ankru küljest on leitud ka sama tüüpi värvi kui kahjustada saanud gaasitoru küljest,“ ütles kriminaalülemkomissar Risto Lohi.

Kogutud andmete analüüsi põhjal on sündmuste kulu peamine uurimisliin muutumatuna püsinud. Juurdluse raskuspunkt on endiselt Newnew Polar Beari osa väljaselgitamisel.

„Oleme olnud ühenduses Hiina võimudega ja koostanud rahvusvahelise õigusabitaotluse andmete saamiseks ja koostöö süvendamiseks juhtumi uurimisel,“ ütles Lohi.

Täpsemaid tehniliste uuringute tulemusi saadakse hiljem. Kuigi juurdlus on hästi edenenud ja seda jätkatakse aktiivselt, tuleb Soome politsei sõnul siiski valmis olla pikaajaliseks juurdluseks sellega seotud tehniliste uuringute ja mitmete rahvusvaheliste taotluste tõttu.