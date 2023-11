Kuidas leida parim jõulukink lastele?

Võta arvesse lapse vanust ja tema huvisid. Lapse jõulukink peab olema nii rõõmupakkuv kui ka arendav – selleks, et see seda oleks, peaks see olema eakohane. Näiteks on populaarne Monster High’ nukk sobilik alles neljandast eluaastast ja noorematele ei tasu seda veel kätte anda. Selleks, et teaksid, millisele vanusele midagi sobib, järgi lastetoodetele märgitud vanuselist soovitust.