Vihmavarjuhoidjast nõunik ja diil sohvriga. Repsi protsessil meenutas Jaak Aaviksoo, kuidas ise haridusministrina töötas

Repsi protsessilt on läbi käinud palju erinevaid tunnistajaid. Märkimisväärne osa neist pole ilmselgelt varem kohtusse jalga tõstnudki, või kui on, siis aastate eest. Kohmetu oli täna ka Aaviksoo. Tal läks aega saali otsimisega ja selgus, et tal polnud tunnistajapinki astudes dokumenti ühes. Kuna kellelgi asjaosalistest ei tekkinud tema isiku suhtes kahtlust, jätkati.