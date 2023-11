Nutikad ja praktilised kingitused kodu jaoks

Kodutehnika, mis muudab sinu elu palju lihtsamaks

Kui sinu kodust on veel puudu nõudepesumasin, siis meie laiast kodutehnika tootevalikust saad valida omale sobiva seadme. Olgu selleks siis äärmiselt vaikselt töötav Whirlpooli nõudepesumasin või väike integreeritav nõudepesumasin Electrolux , LG, Bomann või mõne teise brändi valikust. Kodumasinat valides pööra tähelepanu nii seadme energiaklassile kui ka teistele funktsioonidele, mis muudavad selle kasutamise kergemaks ja säästlikumaks. Sõltuvalt nõudepesumasina tüübist ehk sellest, kas see on integreeritav või mitte, on seadmel erinevad paigaldusvõimalused . Ükskõik kas sinu eelistuseks on mõni Whirlpooli nõudepesumasin või midagi muud, usu meid, see koduseade muudab sinu elu palju lihtsamaks ja mugavamaks. Isegi kõige mustem ahjuvorm, kus sinu hõrk jõulupraad valmis, saab selle abil puhtaks.

Järgimine kodutöö, mis võtab üpris palju aega, on koristamine. Selleks, et sinu kodu oleks alati puhas, tuleks koristada vähemalt üks kord nädalas. Nendes kodudes, kus on lemmikloomad, võib olla vajalik isegi tihedam koristamine. Õnneks on tehnoloogia juba pikka aega võimaldanud paljudel eestlastel soetada robottolmuimeja. See tolmuimeja teeb sinu eest töö ära – olenemata sellest, kui suur või väike sinu kodu on. Paljud mudelid on niivõrd efektiivsed, et suudavad puhastada erinevaid põrandapindu ja neid ka märgpesta. Vajuta vaid nupule ja tegele tolmuimemise ajal sellega, mida päriselt armastad.