Parimad jõulukingid, millega tänavu oma kallimaid üllatada

Parim jõulukink on see, mis tuleb südamest. Mõtle, millega saaksid sina oma lähedast üllatada: mis on need asjad, emotsioonid ja teod, mis toovad talle alati naeratuse näole. See ei pea olema midagi suurt, vaid võib olla ka väike, aga tähendusrikas, nagu mõni tore raamitud foto koosveedetud ajast või mõne tema lemmiku Eesti luulekirjaniku teos.