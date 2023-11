Miks on Eesti hasartmängukorralduse tegevusluba nii populaarseks muutunud?

Kui vaadata Maksu- ja Tolliameti lehel registreeritud hasartmängukorraldajaid, võib näha, et nimekiri on kasvanud mitmekümnepealiseks. Teiste hulgas leidub ka mitmeid uustulnukaid, kes on muidu tuntud välismaal, kuid on otsustanud ka Eestis hankida tegevusloa, olles ühe tegevusloa all registreerinud mitmeid erinevaid kasiinolehti. Millest on aga tingitud see, et netikasiinod on just muutunud Eestis niivõrd populaarseks? Põhjuseid on mitmeid.

Tegevusluba on kallis, aga mõistlik

Eestlastele hasartmängude korraldamiseks tuleb taotleda ametlik tegevusluba Maksu- ja Tolliametilt. Esimese hooga tundub see tegevusluba kõrge hinnasildiga: õnnemängude korraldamise tegevusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv, mis ulatub suisa üle 47 000 euro. Kuigi taotleva ettevõtte osakapital peab olema samuti priske (vähemalt 1 miljon eurot), siis ligi 50 000-eurone riigilõiv ühe tegevusloa eest võib tunduda suur.

Kui aga vaadata hasartmänguvaldkonna tegevuslubasid mujal maailmas, selgub, et Eesti riigi küsitav lõiv on võrdlemisi mõistlik. Malta Gaming Authority, üks maailma kõige levinumaid hasartmänguvaldkonna litsentseerijaid, küsib tegevusloa eest iga aasta 25 000 eurot fikseeritud tasu, millele lisandub veel protsentuaalne lisatasu vastavalt teenitud kasumile. Eesti tegevusluba kehtib tähtajatult ning riigilõiv on ühekordne, MGA litsentsi eest tuleb aga iga aasta välja käia viiekohaline tasu, mis vaid 4 aasta lõikes tähendab juba 100 000-eurost väljaminekut puhtalt tegevusloa eest.

Ka Eesti tegevusloa taotlemine ei ole muidugi kõige lihtsam ülesanne. Taotlemise käigus kontrollitakse ettevõtte tausta põhjalikult ning veendutakse taotleja usaldusväärsuses. See ei ole kaugeltki lihtne protsess, ent kui vaadata tegevusloa taotlemisega seotud kulusid, on selge, miks paljud välismaa firmad on hakkanud eelistama MTA tegevusluba: maailma mastaabis võrreldes on Eestis tegevusloa taotlemine ülimalt soodne.

EMTA nimi maksab