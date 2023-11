Soome kaitseminister: Vene piiril on näha juhitud sisserännet

Häkkänen ütles, et teavitab teiste hulgas NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ja Euroopa Liidu välispoliitikajuhti Josep Borrelli ebatavalisest piiriülesest liiklusest, kui Soome, Eesti ja Rootsi kaitseministrid annavad täna Brüsselis ülevaate olukorrast Läänemerel, vahendab Aamulehti.

Häkkäneni sõnul on Balticconnectori kahjustamise uurimine juba pikale jõudnud, aga teo tahtlikkuse kohta ei ole veel selgeid tõendeid. Märgid viitavad Häkkäneni sõnul siiski ebaharilikule tegevusele.

Soome piirivalve esindaja Matti Pitkäniitty ütles Yle televisiooni hommikusaates, et Kagu-Soome Nuijamaa ja Vaalimaa piiripunkti tuli öö jooksul kümmekond inimest.

Varjupaigataotlejate arvu kasvu taga on muudatus Vene võimude tegevuses. Venemaa on nimelt hakanud laskma Soome piirile inimesi, kellel on puudulikud reisidokumendid.