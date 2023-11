Eesti 200 suurrahastaja Joakim Helenius kutsus üles erakonna esimehe valimisi boikoteerima

„See aga ei tähenda seda, et me peaksime oma erakonna sisedemokraatia üle parda viskama. Praegused valimised on ilmselgelt demokraatia farss. Kutsun teid üles tulevast erakonna esimehe valimist boikoteerima. Kui valimistel osalejaid on vähem kui 25% erakonna liikmetest, kutsun erakonna juhatust üles valimised tühistama ja välja kuulutama uued valimised. Järgmised valimised peavad olema demokraatlikud, kus kandidaatidele antakse piisavalt palju aega oma otsuste tegemiseks ning oma visiooni ja põhimõtete tutvustamiseks erakonna liikmetele, ja erakonna liikmetele antakse piisavalt palju aega oma soosik kandidaat valida. Erakonna esimehe valimistega peaks toimuma ka uue juhatuse valimine.“

„4–6 nädalat oleks olnud absoluutne miinimum, et liikmetel oleks olnud võimalus otsusega tegeleda,“ märkis Helenius eile. „See, mis juhtus, on loomulikult täielik farss. Vana esimees astus eelmisel nädalal tagasi ja pühapäeval pidid kandidaadid välja tulema, nüüd järgmisel pühapäeval on valimised. See on ju farss, see ei ole mingi demokraatliku erakonna viis esimeest valida.“