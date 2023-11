Isamaa algatab peaminister Kaja Kallase umbusaldamise. EKRE ja Keskerakond veel mõtlevad, kas sellega ühineda

„Reformierakonna liikmed on end peaministri idavedude skandaalist taandanud ja öelnud, et tegu on Kaja Kallase isikliku küsimusega. See ei ole tõsi. Peaministri usalduse küsimus on Eesti riigi asi,“ ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Reinsalu lisas, et ometi valitakse sel nädalavahetusel Reformierakonnale esimeest ühe kandidaadi seast.