Parvlaev Amalie hakkab peagi taas Ruhnu tellimusreise tegema. Ettevõtte juht räägib, mis möödunud nädalal merel juhtus

Möödunud neljapäeval Ruhnust Kihnu suundunud laev Amalie vajus merel kreeni ja sildus järgmisel päeval hoopis Lätis Mersragsi sadamas. AS-i Kihnu Veeteed juht Jaak Kaabel rääkis, et alus on siiani seal, aga tehniliselt korras. Juhtunu kohta nentis ta, et lastikinnitused andsid järele halbade asjaolude kokkulangemisel.