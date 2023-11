OTSEBLOGI | ISW: Vene riigimeedia tagasi võetud teade taganemisest Hersoni oblastis võib olla koordinatsiooni puudumine või tahtlik eksitamine

TASS ja RIA Novosti võtsid need teated minutite jooksul tagasi ja TASS avaldas hiljem vabanduse, milles teatas, et avaldas sellise teate ekslikult.

Teine variant on ISW hinnangul see, et Venemaa sõjaline juhtkond käskis riigimeedial teate avaldada ja siis tagasi võtta osana infooperatsioonist, mille eesmärk on panna Ukraina väed Venemaa jõude Hersoni oblasti idakaldal alahindama.