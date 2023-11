OTSEBLOGI | WHO: Gaza suurim haigla on muutumas surnuaiaks

Lisaks sellele elektrikatkestuste ja kütusepuudusega hädas olev Al-Shifa haigla on surnuaiaks muutumas, hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), vahendab BBC News.

Haigla juht ütles, et see on blokaadirõngas ja koerad on hakanud laipu sööma.

Haigla ümbruses on viimaste päevadel toimunud äge lahingutegevus. On teatatud tankidest ja soomukitest meetrite kaugusel haigla väravast.

Iisraeli väitel on Hamasil haigla all tunnelites juhtimiskeskus. Iisrael süüdistab Hamasi ka humanitaarlahenduste takistamises.

Iisrael väidab, et kuigi Al-Shifa lähedal toimuvad kokkupõrked, ei toimu haiglas endas tulistamist ega ole see ka ümber piiratud ja kõik, kes tahavad, võivad lahkuda.

WHO esindaja Christian Lindmeier ütles, et haiglas on umbes 600 inimest ja veel inimesi varjab end koridorides.

„Haigla ümber on surnukehad, mille eest ei saa hoolt kanda ega isegi matta või mingisse surnukuuri viia,“ ütles Lindmeier. „Haigla ei tööta enam üldse, nagu peaks. See on peaaegu surnuaed.“

Hamasi juhitud tervishoiuministeerium teatas, et haiglas on endiselt vähemalt 2300 inimest: kuni 650 patsienti, 200-500 töötajat ja umbes 1500 end seal varjavat inimest.

Al-Shifa juht Mohamed Abu Selmia ütles, et haiglas on umbes 150 lagunevat laipa, mis haisevad. Tema sõnul ei ole Iisraeli võimud andnud luba nende laipade matmiseks minema viimiseks ja haigla territooriumile on sisenenud koerad, kes on hakanud laipu sööma.

Kardetakse ka kümnete enneaegsete laste pärast, keda ei saa enam elektrikatkestuste tõttu inkubaatorites hoida. Selmia sõnul on seitse neist lastest hapniku puudumise tõttu surnud. Läbirääkimised Iisraeliga laste evakueerimiseks ei ole Selmia sõnul tulemusi andnud.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vanemnõunik Mark Regev väitis, et Iisrael pakub praktilisi lahendusi laste evakueerimiseks, aga Hamas ei võta neid vastu.