Kaja Kallast tunnustati Washingtonis Jeane J. Kirkpatricku auhinnaga

Auhind on nimetatud Jeane J. Kirkpatricku järgi, kes oli president Reagani välisnõunik, USA esimene naisest ÜRO suursaadik, tunnustatud välispoliitiline mõtleja, kauaaegne Rahvusvahelise Vabariikliku Instituudi juhatuse liige ning naiste poliitikas osalemise aktiivne eestkõneleja. Jeane J. Kirkpatricku auhind loodi, et tunnustada naiste poliitilise ja kodanikuosaluse edendajaid Ameerika Ühendriikides ja üle maailma. See anti esimest korda välja 2008. aastal. Auhinnatseremoonia toimus Amazon Web Service’i ruumides.

Kallas ütles auhinna kättesaamisel peetud sõnavõtus, et Euroopa ja USA kohus on seista maailma eest, kus valitseb demokraatia ja vabadus. Kallas meenutas president Ronald Reagani sõnu, et demokraatia on habras ning ei ole kunagi rohkem kui ühe põlvkonna kaugusel väljasuremisohust. „Me ei tohi unustada, et demokraatia vajab pidevat hoolt. Demokraatia ei saa pakkuda inimestele pelgalt lootust paremale tulevikule, vaid kodanike elu tuleb ka päriselt paremaks muuta,“ sõnas ta.

„Eestis on heaks näiteks e-teenused ja digiriik. Oleme pannud innovatsiooni demokraatia ja inimeste kasuks tööle,“ märkis Kallas. Peaminister tõi välja, et 99% Eesti avalikest teenustest on veebi vahendusel kättesaadavad, alates maksude maksmisest kuni valimistel hääletamiseni. „Digitaliseerimine pole Eestis kunagi olnud eesmärk omaette. Eesmärk on olnud pakkuda teenuseid, mis on meie inimeste jaoks parimad. Kuna inimeste elu on internetis, siis peab riik olema seal, kus on inimesed. Riik peab olema valmis ka pidevalt oma teenuseid arendama,“ märkis Kallas.

Tema sõnul ei saa valitsused tehnoloogia arengut, käed rüpes, kõrvalt vaadata. „Peame olema innukad ja aktiivsed õpilased, et suudaksime innovatsiooni avatud ja kaasava valitsemise teenistusse tuua. Me ei saa seda teha üksinda. Euroopa ja Ameerika peavad tegema koostööd, et innovatsioon ja tehnoloogia parimal võimalikul moel demokraatlikke ühiskondi toetaksid,“ ütles Kallas.